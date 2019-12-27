Известная украинская певица Слава Каминская, участница группы "НеАнгелы", поделилась интересным фото со спецэффектами

На фото Каминская стоит белом прозрачном платье в пол. Одной рукой Слава прикрыла лицо. Певица на фото делает вид, что кричит. Декольте, к слову, в платье очень внушительное, и можно оценить формы артистки. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Новости сегодня разорвет", "Платье крутое", "Похоже на свадебное платье", "Свадьба, что ли?", "Снова замуж. Ой, что будет", "Снова пойдут разговоры о свадьбе".

Сообщалось, что украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников.

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео.

В этот раз в разделе Стори артистка показала новый стильный образ. Её длинные волосы распущены, а на лице легкий макияж. Артистка решила примерить на себя средней длинный кожаную юбку, приятно удивив точеной фигурой.

Поскольку кадры представлены в разделе Стори в Инстаграм, поклонники не смогли их прокомментировать.

Ранее мы сообщали, что Каминская пустилась во все тяжкие, сбросив одежду ради интимных кадров.

Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников.

Группа готовилась к масштабному туру, но при этом старается не забывать о спорте и правильном питании. Похоже, это действительно так, ведь Слава не так давно продемонстрировала удивительно стройное тело и новую необычную прическу.

Дело в том, что Каминская снялась в фотосессии для взрослых в полупрозрачном кружевном белье. Звезда похвасталась упругими формами в откровенной позе, показав один из снимков для журнала на своей странице в Инстаграм.

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