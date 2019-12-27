Популярная российская актриса, супруга комика Гарика Харламова Кристина Асмус вляпалась в новый скандал

Не успели утихнуть страсти из-за чересчур откровенных постельных сцен фильма "Текст", о которой не слышал только ленивый, как артистка дала повод для очередных разговоров. На этот раз Асмус раскритиковали из-за страстной сцены с российским исполнителем Егором Кридом.

В частности, на своей странице в Инстаграм Крид опубликовал тизер своего нового клипа на песню "Love is", в котором заинтриговал страстным поцелуем с Кристиной Асмус.

"Короткометражный фильм / клип Love is - ЗАВТРА на моем YouTube канале! Не пропусти премьеру. Там ОЧЕНЬ интересно)🔥😬😉", - подписал он. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницук до конца).

В комментариях фолловеры не прошли мимо принялись жалеть мужа Асмус, комика Гарика Харламова, начали предрекать паре скорый развод, а также оскорблять актрису, заявляя, что она "пошла вразнос".

«Ой, ну Асмус ничему жизнь не учит, конечно», "Пздц , бедный Харламов", "Бедный Харламов", "Асмус остановись 😂", "Бедный Харламов, он ещё от фильма не отошел, а тут ещё и это", "Гарик, крепись )))", "Гарик Харламов тебе там кое что передал...."- пишут в сети.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус рассказала о том, что заранее обсуждала свое участие в откровенных сценах с мужем

Российская актриса прокомментировала скандал со своим участием в программе «Ты не поверишь!». Асмус призналась, что сниматься в постельных сценах ей было не совсем комфортно, однако в фильме «Текст» у нее был понимающий партнер – актер Иван Янковский. При этом звезда подчеркнула, что заранее обсудила съемки со своим мужем Гариком Харламовым.

«Гарик мне доверяет. Он знал, на ком женился, что это моя работа, поэтому мое участие в постельных сценах его не смущает», - подчеркнула актриса.

Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».

Как сообщала Politeka, жена Харламова поплатилась за видео постельной сцены: актриса не выдержала, фото

Также Politeka писала, что знаменитую певицу заметили в жарких объятиях известного россиянина.