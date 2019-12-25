Российская актриса Кристина Асмус, которая недавно стала объектом активного обсуждения в СМИ из-за постельной сцены в фильме, сделала откровенное признание

Как передает Politeka.net, на своей странице в Instagram актриса, которая прославилась ролью Вари в сериале "Интерны", пожаловалась на чрезмерную усталость и объяснила причину.

Дело всё в то, что по словамзнаменитости, в последние пару месяцев она находится в режиме – "выжить". С середины сентября она практически не спит.

"И я, безусловно, сама виновата. Даже когда выдавались относительно свободные часы, я всегда боялась позволить себе выдохнуть. Близкие говорят, что "никакой это не ‘особый’ период. Когда у тебя было иначе?" Да. Я решительно не умею отдыхать. Не умею расслабляться. Вообще", – пишет Асмус.

Артистка пожаловалась, что никогда не сидит на месте. Будучи дома или в отпуске звезда вечно чем-то занята.

"Я постоянно куда-то бегу, что-то учу, пишу, придумываю, расписываю, собираю", – продолжает она.

Кроме того, Асмус призналась, что все делает впопыхах, всегда куда-то торопится. А также много нервничает, что, конечно, плохо. Ведь стрессы забирают немало сил.

"Синдром отличницы" победить никак не могу. А так хочу научится иногда просто лежать и смотреть в потолок", – взвыла знаменитость.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус рассказала о том, что заранее обсуждала свое участие в откровенных сценах с мужем

Российская актриса прокомментировала скандал со своим участием в программе «Ты не поверишь!». Асмус призналась, что сниматься в постельных сценах ей было не совсем комфортно, однако в фильме «Текст» у нее был понимающий партнер – актер Иван Янковский. При этом звезда подчеркнула, что заранее обсудила съемки со своим мужем Гариком Харламовым.

«Гарик мне доверяет. Он знал, на ком женился, что это моя работа, поэтому мое участие в постельных сценах его не смущает», - подчеркнула актриса.

Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».

Как сообщала Politeka, жена Харламова поплатилась за видео постельной сцены: актриса не выдержала, фото

Также Politeka писала, что знаменитую певицу заметили в жарких объятиях известного россиянина.