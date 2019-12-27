Телеведущая предстала перед публикой в сети в праздничном образе

Жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко показала предпраздничное фото, где она позирует в весьма оригинальном "окружении"

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ.

Александра Кучеренко часто на своих фото улыбчива, этот раз не стал исключением - девушка буквально сияла в, вероятно, платье в паетках. Волосы девушка распустила, украсив их стильным ободком, "а-ля 20-е".

Также девушка примерила массивные серьги и на ее лице красовался броский стилистический макияж, кроме того - она укоротила свои длинные волосы.

Кроме того, артистка позировала "в окружении" бокалов из-под шампанского, которые вместе с содержимым овили вокруг нее ряд пар рук в белых перчатках.

Ранее на новых опубликованных в сториз кадрах, молодая супруга известного телеведущего Дмитрия Комарова продемонстрировала сразу несколько эффектных образов и со все той же широкой улыбкой на устах. В частности – модель позировала в облегающем черном классическом платье и шляпке, а также, широко расставив ноги, в брючном костюме.

Кроме того, девушка показала «предновогодние кадры» - она шалила, якобы разливая содержимое бокала, содержимым оказались серебристые блестки или что-то в этом роде. Звездная красавице примерила элегантный белый костюм и засветила на фото со съемок свои стройные ножки.

Напомним, жена ведущего Александра также призналась, что обожает спонтанные поездку и полностью доверяет мужу в организации отдыха.

«Мы никогда не скучаем и всегда активно проводим время вместе. Поэтому я даже не сомневалась в том, как мы будем праздновать день рождения Димы — Конечно, в путешествие! Мы приняли решение за 10 минут и Сразу купили билеты. Обожаю стиль спонтанных поездок! Когда можно смело довериться авантюризму Димы и отправиться навстречу неожиданному приключению. Любовь один к другому и к путешествиям Делает нашу совместную жизнь яркое и полную незабываемых эмоций», — призналась Александра.

Напомним, что Дмитрий Комаров раскрыл правду о скандале с перестрелкой в Бразилии.

Как сообщала Politeka, Дмитрия Комарова подстрелили в Бразилии.

Также Politeka писала, что Дмитрий Комаров пропал в экспедиции.