Украинская красавица, победительница конкурса "Мисс Украина-2018", Леонила Гузь продолжает покорять сеть своими откровенными снимками
Как пишет Politeka, 20-летняя модель является активным пользователем сети Instagram, где не стесняется демонстрировать разные части своего тела, подогревая интерес к своей персоне.
На этот раз девушка показала себя в достаточно откровенном образе. На новом фото Леонила позирует в черном нижнем белье и колготках. Длинные волосы модель распустила, и они спадают по плечам тяжелыми прядями.
«С пятницей!🖤 И да, давно обо мне не говорили 😂», - лаконично подписала снимок она.
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Подписчики оказались в восторге, а некоторые посоветовали ей одеться поскромнее .
«Штаны одень», «У тебя очень хороший вкус», - пишут в сети.
Известно, что Леониле 20 лет и она родом из Херсонской области. Замужем не была. Детей нет. В интервью модель признавалась журналистам, что может есть все, что хочет и не поправляться.
Леонила получила специальность парикмахера-стилиста, окончила техникум в Киеве.
Ранее мы сообщали, что модель Леонила Гузь показала фото топлес.
Знаменитость опубликовала фото в Инстаграм.
На фото Леонила позирует на фоне красных штор. Грудь она прикрыла руками. Модель надела только блестящие штаны и открытые босоножки на каблуках. Образ Гузь дополнила длинными серьгами и ожерельем.
Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:
"Здравствуйте Леонила. Вы очень красивы", "Огонь", "Это бой", "Как это мило", "Шикарная".
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