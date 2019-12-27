Леонила Гузь похвасталась, чем ее наградила природа

Украинская красавица, победительница конкурса "Мисс Украина-2018", Леонила Гузь продолжает покорять сеть своими откровенными снимками

Как пишет Politeka, 20-летняя модель является активным пользователем сети Instagram, где не стесняется демонстрировать разные части своего тела, подогревая интерес к своей персоне.

На этот раз девушка показала себя в достаточно откровенном образе. На новом фото Леонила позирует в черном нижнем белье и колготках. Длинные волосы модель распустила, и они спадают по плечам тяжелыми прядями.

«С пятницей!🖤 И да, давно обо мне не говорили 😂», - лаконично подписала снимок она.

Подписчики оказались в восторге, а некоторые посоветовали ей одеться поскромнее .

«Штаны одень», «У тебя очень хороший вкус», - пишут в сети.

Известно, что Леониле 20 лет и она родом из Херсонской области. Замужем не была. Детей нет. В интервью модель признавалась журналистам, что может есть все, что хочет и не поправляться.

Леонила получила специальность парикмахера-стилиста, окончила техникум в Киеве.

Ранее мы сообщали, что модель Леонила Гузь показала фото топлес.

Знаменитость опубликовала фото в Инстаграм.

На фото Леонила позирует на фоне красных штор. Грудь она прикрыла руками. Модель надела только блестящие штаны и открытые босоножки на каблуках. Образ Гузь дополнила длинными серьгами и ожерельем.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Здравствуйте Леонила. Вы очень красивы", "Огонь", "Это бой", "Как это мило", "Шикарная".

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