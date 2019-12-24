Известная украинская модель Леонила Гузь, которая в прошлом году завоевала титул Мисс Украина, похвасталась идеальным телом

На фото модель позирует на ступеньках. Она стала боком и облокотилась на стену. При этом Леонила надела только футболку и чулки. Футболка почти ничего не прикрыла и Гузь продемонстрировала свою пятую точку во всей красе. Об этом пишет Politeka.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимками:

"Вау, какие ступеньки. Это дуб?", "Мадам, вы покорили мое сердце", "Девочка-мармедадочка", "Леонила, Фигура просто шикарная. Умница. Ножки бомба", "Очень красиво", "Горячо, нужно пошире".

Ранее мы сообщали, что модель Леонила Гузь, которая в прошлом году стала "Мисс Украина", показала фото топлес.

Знаменитость опубликовала фото в Инстаграм.

На фото Леонила позирует на фоне красных штор. Грудь она прикрыла руками. Модель надела только блестящие штаны и открытые босоножки на каблуках. Образ Гузь дополнила длинными серьгами и ожерельем.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Убери руки", "Очень красивая", "Сочный пирожок", "Новогодняя прям", "Маникюр шикарный", "Красавица", "А другого цвета помады не было?".

Сообщалось, что 18 декабря в конференц-зале Дома футбола в Киеве состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины сезона-2019/2020 среди женских и мужских команд, в которой приняла участие победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2018” Леонила Гузь.

Красотка «жеребила» пары команд в компании с известным телеведущим Игорем Цыганыком.

Леониле 19 лет и она родом из Херсонской области. Замужем не была. Детей нет. Интересно, что в интервью Леонила признавалась журналистам, что может есть все, что хочет и не поправляться.

Леонила получила специальность парикмахера-стилиста, окончила техникум в Киеве.

Напомним, раздетая Мисс Украина показала роскошные формы во всей красе

А еще Politeka писала, что Леонила Гузь откровенно рассказала, что происходит за кулисами «Мисс мира»

Также Politeka сообщала, что украинка Леонила Гузь круто пролетела



