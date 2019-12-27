Популярная украинская исполнительница MARUV сняла на камеру «грязные танцы» со своей подтанцовкой

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.

Так, на опубликованном видео MARUV без латекса демонстрирует чудеса пластики в окружении нескольких девушек. Некоторых она держит за пикантное место, в то время как другие пролазят у нее между ног. После этого певица делает кувырок.

Уточним, что украинцы не смогли выразить слова восхищения новым танцем MARUV, поскольку снимки она опубликовала в Сторис.

Как сообщалось ранее, 27-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, решила кардинально изменить имидж.

В своем микроблоге в Инстаграм MARUV поделилась несколькими фото, на которых предстала с новым цветом волос. Артистка променяла пепельный цвет на... ярко-голубой - настолько насыщенный, что вначале даже не бросается в глаза то, что она без макияжа. На Анне красное облегающее платье, выгодно подчеркивющее ее идеальную фигуру. В этом сексапильном наряде девушка крутится перед камерой - чтобы было видно ее красоту со всех ракурсов. На одном из снимков она эротично выпятила "свою пятую точку".

"Итак, теперь я голубая 🤗 Вам нравится моя новая прическа @rudyshyn_mykhailo?", - подписала снимки Корсун.

Комментирующие пришли в полный восторг от преображения артистки. Некоторые отметили, что теперь MARUV похожа на Мальвину, другие - на Лилу из фильма "Пятый элемент", а третье - на Смурфа. Как бы то ни было, однако все фолловеры сошлись на мнении, что Анне идет синий цвет волос.

Напомним, MARUV рассказала об интимных конфузах во время концерта

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