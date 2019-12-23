27-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, решила кардинально изменить имидж

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм MARUV поделилась несколькими фото, на которых предстала с новым цветом волос. Артистка променяла пепельный цвет на... ярко-голубой - настолько насыщенный, что вначале даже не бросается в глаза то, что она без макияжа. На Анне красное облегающее платье, выгодно подчеркивющее ее идеальную фигуру. В этом сексапильном наряде девушка крутится перед камерой - чтобы было видно ее красоту со всех ракурсов. На одном из снимков она эротично выпятила "свою пятую точку".

"Итак, теперь я голубая 🤗 Вам нравится моя новая прическа @rudyshyn_mykhailo?", - подписала снимки Корсун.

Комментирующие пришли в полный восторг от преображения артистки. Некоторые отметили, что теперь MARUV похожа на Мальвину, другие - на Лилу из фильма "Пятый элемент", а третье - на Смурфа. Как бы то ни было, однако все фолловеры сошлись на мнении, что Анне идет синий цвет волос.

"Лучший смурф в мире 🔥"

"Мальвина 😍 "

"Нравится! Но ты теперь потеряла свою изюминку! Всё-таки чёрный твой лучший цвет. Тем более мы только к седому блонду привыкли. Но всё равно ты ооочччееенннььь красивая!🔥"

"Красиво, умираю))) 💕"

"В какой бы образ Марув не воплотилась, ей всё идёт.😻 Кааак?🤷🏻‍♀️"

"Пятый элемент-2 🔥🔥🔥"

"Отвал всего... Новый образ,новый стиль. Красоткааа😍🔥🔥🔥"

"Цвет настроения синий 😂😍"

"Вах, какая😍 мультипаспорт 😂"

"І'm blue, лабуди-лабудай, лабуди-лабудай😂😂😂"

"такая красотка даже без мэйка 😻"

Ранее мы сообщали, видео с MARUV, где она появилась в прозрачном наряде в фартушке на кухне, взорвало сеть.

Так, в кадрах сразу три певица. MARUV режет лук и бросает его на сковороду, после чего танцует с российской исполнительницей Региной. Третья участница ролика, певица Елена Чепина в это время разбивает гитару.

"Сняли видосик для вас. Как вам наша луковая История?", - спросила мнение фолловеров Анна.

Комментирующие тут же стали отвечать звезде:

"Гитару жалко", "Шикарно, круто", "Красивые ноги и то, во что они облачены", "Мне чай с шиповником, если можно", "Гитару за что", "Вкусное блюдо видно получилось", "Нормальная подготовка к новогоднему корпоративу", "Это бомба".

Напомним, MARUV рассказала об интимных конфузах во время концерта

Также Politeka сообщала, что MARUV оказалась в толпе полураздетых красоток