Филипп Киркоров, в последнее время, зачастил с публикацией личных кадров сети
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известного певца. Так на новых опубликованных фото артист показал повзрослевших детей и себя любимого во всей красе.
Для выхода на зимнюю классическую премьеру со своими двойняшками поп-исполнитель выбрал весьма экстравагантный «прикид» - выглядел немного чересчур и не совсем к случаю, посчитали некоторые его подписчики.
А вот дети поп-короля российской эстрады порадовали многих – пышное платьице пудрового цвета на дочке и костюмчик с бабочкой на сыне – малыши выглядели бесподобно.
Кроме того, артист и его отпрыски красовались в большой компании российских звезд сцены, а также показали предновогодние атмосферные кадры с места событий.
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Более того, большинство поклонников отметили, что дети Киркорова растут в небывалой роскоши, а также, что ребятня очень похожи на своего звездного отца - буквально одно лицо.
Напомним также, Филипп Киркоров порадовал поклонников «свежим» видом, а также показал своих повзрослевших детей.
Вместе с тем, король российской эстрады дал массу поводов для «слухов» о своей личной жизни.
Так на подборке новых опубликованных артистом фото, рядом с ним красуется эффектная блондинка, дети исполнителя и еще она уже немолодая дама. Также на некоторых фото дети запечатлены отдельно с коронами на голове, и сам Киркоров с популярной в РФ певицей Зарой.
Певец побывал на церемонии вручения наград самым модным и стильным. В этот раз для выхода в свет эпатажный артист выбрал куртку-накидку в белых перьях, брюки в цвет под черный пояс. Дети были в классике – Алла-Виктория в пышном платьице, а сын Мартин-Крістин - в костюме с бабочкой.
Массу комментариев по поводу личной жизни артиста повлекли за собой фото, где рядом с ним и детьми на фото стоит статная молодая женщина в ярком наряде:
«Прекрасная пара»
«Вау»
«Дети очень похожи на Вас»
Но по всему видимому, красавица одна из организаторов проекта и мероприятия, которое посетил Кирокоров.
Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".
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