Филипп Киркоров, в последнее время, зачастил с публикацией личных кадров сети

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известного певца. Так на новых опубликованных фото артист показал повзрослевших детей и себя любимого во всей красе.

Для выхода на зимнюю классическую премьеру со своими двойняшками поп-исполнитель выбрал весьма экстравагантный «прикид» - выглядел немного чересчур и не совсем к случаю, посчитали некоторые его подписчики.

А вот дети поп-короля российской эстрады порадовали многих – пышное платьице пудрового цвета на дочке и костюмчик с бабочкой на сыне – малыши выглядели бесподобно.

Кроме того, артист и его отпрыски красовались в большой компании российских звезд сцены, а также показали предновогодние атмосферные кадры с места событий.

Более того, большинство поклонников отметили, что дети Киркорова растут в небывалой роскоши, а также, что ребятня очень похожи на своего звездного отца - буквально одно лицо.

Напомним также, Филипп Киркоров порадовал поклонников «свежим» видом, а также показал своих повзрослевших детей.

Вместе с тем, король российской эстрады дал массу поводов для «слухов» о своей личной жизни.

Так на подборке новых опубликованных артистом фото, рядом с ним красуется эффектная блондинка, дети исполнителя и еще она уже немолодая дама. Также на некоторых фото дети запечатлены отдельно с коронами на голове, и сам Киркоров с популярной в РФ певицей Зарой.

Певец побывал на церемонии вручения наград самым модным и стильным. В этот раз для выхода в свет эпатажный артист выбрал куртку-накидку в белых перьях, брюки в цвет под черный пояс. Дети были в классике – Алла-Виктория в пышном платьице, а сын Мартин-Крістин - в костюме с бабочкой.

Массу комментариев по поводу личной жизни артиста повлекли за собой фото, где рядом с ним и детьми на фото стоит статная молодая женщина в ярком наряде:

«Прекрасная пара»

«Вау»

«Дети очень похожи на Вас»

Но по всему видимому, красавица одна из организаторов проекта и мероприятия, которое посетил Кирокоров.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.

Также Politeka писала, что Киркорова и Ани Лорак застали за поцелуями: видео слили в сеть.