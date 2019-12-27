Анна Седокова со своим возлюбленным рассказали о пополнении в семье

По словам артистки и спортсмена, они готовы к тому, что их семья, возможно, станет больше. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездной исполнительницы.

Так на новом опубликованном фото парочка – Анна Седокова и Яннис Тимма позируют не прильнув друг другу, как это привыкли наблюдать поклонники артистки, а стоя порознь в лифте. Выражения лиц у знаменитостей, мягко говоря, унылые:

«Ох и день сегодня .И наревелись и намечтались. И опять расстроились. Вы видели стори ( .. Мы решили, что наша семья готова стать больше. Только не падайте в обморок мы поняли, что хотим, чтобы наша семья стала больше…», - подписала Седокова фото и речь в огромном посте шла о том, что они побывали в питомнике и решили обзавестись песиком.

По словам певицы, детей о новых «членах семьи» уже оповестили, вот только что-то там пока с выбором щеночков не заладилось…

Поклонники пишут паре слова поддержки и восхищения, некоторые сразу не поняли, почему же на фото присутствует некий «холодок» между влюбленными, но потом дошли до мысли о том, что знаменитости просто очень устали за день.

Напомним и о том, что дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды Седокова активно демонстрирует в сети. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже. Так, в Инстаграме артистка показала, как отдыхает с близкими подругами. Девушки дурачились на камеру и всячески дурачились в новогодних образах.

«Если ваши подружки не похожи на моих не зовите меня свои пати 😂 А если честно , то как бы мы прожили без подружек ! Кто бы нас сказал правду , которую мы не хотим слышать 😂Люблю вас сильно @rudovanata @viktoriadesyatnikova ❤️Отметь свою лучшую подружку и получи плюс у новогодней карме 😂❤️», – пишет Анна под новым видео в Инстаграм.

Вот что написали поклонники:

«Подруги - это те, из-за которых всегда есть что вспомнить, всё самое весёлое, печальное и невероятно интересное 😍», «Милахи», «Просто огонь видео 🔥🔥🔥», «Классная вы Анна такая👍🙏🤗❤️».

Я все время отдергиваю себя, когда снимаю нас в стори, ведь счастье любит тишину и что скажут люди... Но я чувствую, что даже если совершу самую большую ошибку, он все равно будет рядом. Поддерживать меня и любить то, чем я занимаюсь так же жарко, как я. А я полюбила баскетбол 🏀Наверное, это есть одна из формул счастья в паре - уважать и любить профессии и дела друг друга.

Спасибо за поддержку. Бесконечное спасибо за любовь", – написала Анна ранее под одним из видео, комментируя свои отношения.

Также Анна решила прокомментировать свои отношения вместе с молодым спортсмменом, после того, как об их отношениях стало известно.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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