Известная украинская певица Мишель Андраде, которая является подопечной Потапа, показала аппетитные формы в облегающем наряде

Как сообщает Politeka, снимками она поделилась в Instagram.

Так, певица решила показать формы в облегающем наряде во время визита в танцевальную студию. Вместе с ней можно заметить еще несколько десяток девушек, которые также разучивают «восьмерку».

Обратим внимание, что для Андраде позирует в коротких облегающих шортах, футболке с надписью adidas и наколенниках.

Как сообщалось ранее, популярная украинская исполнительница и одна из подопечных продюсера Потапа похвасталась формами в «прозрачном» наряде.

Снимки Мишель Андраде опубликовала в Instagram.

«Я люблю этих девушек», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что в тегах Андраде отметила бывшую жену Потапа и его дочь, а также несколько своих подруг. При этом сама девушка позировала в «прозрачном» наряде, который эффектно подчеркивал ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Очень красивая», «ух, какая принцесса», «очень очень красивая», «бомба!», «Вау, красотка», «Несите огнетушитель», «куколка», - пишут они.

Также Мишель Андраде показала идеальное тело. Снимки девушка опубликовала в Instagram.

«Вы уже поняли, мой сегодняшний MOOD- Целуй. А ваш!?», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Андраде позирует в черно-белом наряде, держа в руках розу. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

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