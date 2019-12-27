Известная украинская певица Мишель Андраде, которая является подопечной Потапа, показала аппетитные формы в облегающем наряде
Как сообщает Politeka, снимками она поделилась в Instagram.
Так, певица решила показать формы в облегающем наряде во время визита в танцевальную студию. Вместе с ней можно заметить еще несколько десяток девушек, которые также разучивают «восьмерку».
Обратим внимание, что для Андраде позирует в коротких облегающих шортах, футболке с надписью adidas и наколенниках.
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Как сообщалось ранее, популярная украинская исполнительница и одна из подопечных продюсера Потапа похвасталась формами в «прозрачном» наряде.
Снимки Мишель Андраде опубликовала в Instagram.
«Я люблю этих девушек», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что в тегах Андраде отметила бывшую жену Потапа и его дочь, а также несколько своих подруг. При этом сама девушка позировала в «прозрачном» наряде, который эффектно подчеркивал ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«Очень красивая», «ух, какая принцесса», «очень очень красивая», «бомба!», «Вау, красотка», «Несите огнетушитель», «куколка», - пишут они.
Также Мишель Андраде показала идеальное тело. Снимки девушка опубликовала в Instagram.
«Вы уже поняли, мой сегодняшний MOOD- Целуй. А ваш!?», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Андраде позирует в черно-белом наряде, держа в руках розу. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
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