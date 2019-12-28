Невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко, телеведущая Елена-Кристина Лебедь опубликовала предновогоднее фоот с любимым

Как передает Рoliteka.net, снимок появился в микроблоге ведущей в Инстаграме.

На снимке пара демонстрирует праздничный «фэмели лук». Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко позируют в одинаковых желтых свитшотах с новогодними мультяшными оленями.

«Идеальная пара!», «Солнечные олени», «Какие милые», - пишут в комментариях.

Отметим, у телеведущей подготовка к празднованию Нового года уже идет полным ходом. С подписчиками она ранее делилась фото, как наряжает елку.

Ранее мы писали, что Елена-Кристина Лебедь заставила украинцев забыть о проблемах и посмеяться над ее забавным видео.

Девушка поделилась в своем микроблоге в Инстраграм видео с «маской», которая сделала ей милые косички с бомбонами.

В кадре она едет на машине и пытается поправить нарисованные приложением очки и дернуть себя за косичку, улыбается и кривляется.

Напомним также, что Елена-Кристина Лебедь надела курточку с цветочным принтом, бордовые джинсы и белые кроссовки. Девушка встала посередине серьезных коллег, широко улыбаясь.

Ранее сообщалось, что невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко показала новые фото со своим возлюбленным.

Фотографии пара очевидно сделала в фотобудке после совместного просмотра фильма "Ножи наголо".

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».

Также Politeka писала о том, что невеста Розенко показала, как развлекается в машине: «высунула язык и…».