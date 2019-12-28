Известная мировая модель plus-size Эшли Грэм поделилась новым фото, где она беременна

Знаменитость появилась на черно-белом снимке. Она находится сейчас на последних месяцах беременности и позирует полностью без одежды. При этом Грэм решила прогнуть спину назад и взялась руками за пятки. Об этом пишет Politeka.

Фанаты успели написать много комментариев, но они модели могут не очень понравиться:

"Худшая картина, которую я когда-либо видел", "Почему все думают, что они должны все показывать", "Куда движется мир".

Ранее мы сообщали, что Эшли Грэм на днях она посетила вечернее шоу американского комика Джимми Феллона, несмотря на то, что вот вот родит.

Во время подготовки к выпуску Эшли Грэм станцевала в гримерке танец живота и пошутила о своих пышных формах.

Американская модель, которая всколыхнула индустрию моды, часто становится гостьей популярных шоу. Хоть и беременна. Она наслаждается состоянием беременности и не стесняется округлого живота.

В эфире "The Tonight Show" модель появилась в обтягивающем платье с цветочным принтом, которое подчеркивало ее формы.

В гримерке она станцевала странный танец, во время которого двигала животом.

Сообщалось, что одна из самых востребованных моделей в мире plus-size Эшли Грэм показала себя полностью обнаженной.

Так, популярная модель plus-size Эшли Грэм часто радует своих фанатов достаточно откровенными снимками, даже находясь в интересном положении. Недавно она повергла в шок своих поклонников, продемонстрировав отличную растяжку. На этот раз знаменитость решила пойти дальше и показала себя перед камерами полностью обнаженной.

Так, на своей странице в Instagram Эшли Грэм без грамма стеснения показала свое тело полностью без одежды.

Напомним, самая горячая plus-size модель показала пышные прелести во всей красе

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