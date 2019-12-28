Певица Лолита Милявская считает Крым частью Украины

Как передает Politeka.net, певица не считает посещение оккупированного Крыма нарушением законов Украины.

Об этом она сказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале, комментируя запрет на въезд в Украину, который она получила в 2017 году.

По ее словам, для нее это стало неожиданностью, поскольку она "не участвовала ни в одном политическом концерте".

"Я не участвовала ни в одной акции государственной, не ездила вместе с президентом воспевать оду Крыму, не участвовала в выборной кампании. Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым - это по-прежнему Украина, в душе", - заявила певица.

К слову, 56-летняя российская певица Лолита Милявская без макияжа, но зато со следами помады под нижней губой, взбудоражила сеть.

Артистка выложила в своем микроблоге в Инстаграм новое видео, на котором снова проводида тестирование косметики . Лолита предстала в бело-голубой рубашке в полоску и в очках. На ее лице, не считая помады и блеска для губ, которые она проверяла, больше ни грама косметики.

"Так немедленно вспоминайте себя маленькими. Это когда мы маленькие и хочется залезть маме в косметичку и взять какую-нибудь помаду...", - говорит в кадре артистка. В конце записи она замечает размазанную помаду и шутя, глядя как бы в сторону, обращается к кому-то: "Вытирай, а то спалимся".

"Всем, кто любит целоваться ☝️😂 - это необходимо к Новому Году! 💋😎☝️", - подписала певица ролик.

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