Артистка Инна Белоконь, играющая маму Верки Сердючки, поделилась забавным снимком, сделанном в домашней обстановке

Как передает Politeka.net, Белоконь выложила снимок в своем микроблоге в Инстаграм. В кадре она вместе с подругой. Очевидно, женщины приятно проводят время, отмечая Католическое Рождество. Белоконь в шапке Деда Мороза и со смешными очками на лице кривляется на камеру. Не отстает от нее и подружка.

"Тетя Мотя и ее интеллигентная подруга поздравляет Всех с праздником!!!!!🍾🍾🍾🍾", - подписала фото артистка.

Комментирующим снимок явно понравился:

"Оригинальные девочки😂😂😂"

"это круто иметь юмор такого уровня и таких друзей) ❤️"

"Мать моя женщина 😂😉"

"БомбаРакета!🧨👌 Дякую! Зв святами! 🔥"

"От юмористки !!!!🤣 Спасибо и с Праздником !!!"

Ранее мы сообщали, Белоконь похвасталась в соцсети фото своего домашнего питомца. Милый песик сразу же влюбил в себя тысячи фолловеров артистки. Инна запечатлела рыженькую собачку породы шпиц на прогулке. Животное сидит на зеленой траве и смотрит в кадр, высунув язык.

Фанаты мамы Сердючки пришли в восторг от ее любимца: "Улыбака", "Какая прелесть!:)", "Ах ! Какая симпатюля !", "Ну, очень милая собачка!!! Инна, вы дарите такую радость людям своими собачками!".

Также мы писали, Андрей Данилко и Инна Белоконь удивили совместным снимком, позируя на площади в густом-густом тумане.

Оба артиста находились в своих образах: Сердючки и ее мамы. Фото вышло весьма забавное. Поклонники не удержались от комментариев:

«Ежик в Тумане»

«Туман и две красотки»

«Стоять як засватанi 😂»

«Вот казалось бы, стоят два человека в тумане. Но блин, почему так смешно?))»

Кроме того, недавно мама Сердючки эпатировала публику в Европе. Белоконь станцевала посреди улицы в Милане, чем удивила народ в округе.

«Дурында в Милане🤪🤪🤪», — подписала ролик Белоконь.