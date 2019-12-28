Актриса Мария Миронова рассказала о сложных родах

Звезда рассказала, что день, когда ее второй сын Федор появился на свет, был чрезвычайно тяжелым. Накануне перед этим почил близкий для семьи человек – Марк Захаров, поэтому актриса очень переживала по поводу случившегося. Роды у нее начались буквально спустя полтора дня после смерти Марка Анатольевича.

"Когда все началось, я была ошалевшая. У меня роды вообще в этот раз были панические. Начались они с воскресенья на понедельник, и врач, ради которого я отправилась в Грецию, был за двести километров от Афин в своем загородном доме на море", – рассказала актриса.

Дочь известного советского актера Андрея Миронова добавила, что когда они с супругом прибыли в клинику, то их встретило пять специалистов, ни один из которых не говорил на уверенном английском. Андрею пришлось связываться с переводчиком, чтобы донести до медиков просьбу жены не вводить ей общий наркоз.

"Да, эти роды были экстремальными. Можно сказать, с перепугу я родила сама. Когда врач доехал, поздно было что-либо делать… ", – уже с улыбкой комментирует ситуацию Мария Миронова.

Сейчас Мироновой 49 лет и у неё также есть 27-летний сын Андрей от первого брака с бизнесменом Игорем Удаловым.

Внук легендарного советского артиста Андрей Игоревич Удалов пошел по стопам знаменитого деда и стал актером.

Пользователи сети решили сравнить молодого артиста с Мироновым, которого знали и любили за главные роли во множестве советских фильмов.

Сходство между дедом и внуком оказалось поразительным. Серо-голубые глаза, нос, надбровные дуги и улыбка 27-летнего Андрея Удалова – точная копия знаменитого актера.

Большинство пользователей пишут, что сходства определенно есть, но подчеркнули, что талант и обаяние Миронова все же неподражаемы.

Напомним, Пугачева помогла Миронову стать отцом: «Не расстается даже на минуту».

Как сообщала Politeka, единственного внука Андрея Миронова показали публике: «Вот это красавец».

Также Politeka писала, что дочь Андрея Миронова поразила вечной молодостью.