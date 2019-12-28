Известная американская актриса Сью Лайон, которая сыграла роль Лолиты, умерла на 74-м году жизни

Актриса умерла в возрасте 73 года. Об этом сообщают зарубежные СМИ, передает Politeka.

Отмечено, что в последнее время знаменитость имела проблемы со здоровьем, но нет информации, какого рода болезнь у нее была.

Лайон получила мировую известность благодаря фильму Стэнли Кубрика "Лолита", где она сыграла главную роль. Актриса была отмечена за нее "Золотым глобусом".

Также знаменитость снялась в картинах "Ночь игуаны", "7 женщин" и другим. Последний раз актриса снималась в фильме ужасов "Аллигатор" в 1980 году. После окончания карьеры актрисы Лайон работала учительницей испанского языка.

Напомним, 56-летняя российская певица Лолита Милявская поделилась кадрами, после чего поклонники стали переживать за ее душевное состояние.

В своем микроблоге в Инстаграм Лолита выложила очередное видео, на котором прихорашивается к выступлени. Артистка сидит в гримерке перед зеркалом, уже с макияжем и коронной красной помадой на губах, а сзади нее над прической "колдует" мастер. Что говорит певица, неслышно, так как она наложила звук - одну из своих песен.

Сообщалось, что Лолита ответила россиянам, чей Крым.

Скандальная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская вновь оказалась в центре внимания из-за своих высказываний относительно Крыма.

В разговоре с журналистами, певица Лолита Милявская заявила о том, что заезжала в Крым со стороны России, поскольку имеет гражданство РФ.

"У меня кратчайший маршрут: самолет-выезд-поезд-автобус-переезд", - отметила певица.

По словам артистки, она является гражданкой России, поэтому въехала в Крым за своим паспортом "на ту территорию, которую Россия считает своей".

Напомним, скандальная Лолита призналась Верке Сердючке в интимном желании

А еще Politeka писала, что похудевшая Лолита сверкнула прелестями в экстра-мини

А еще Politeka сообщала, что Лолита забыла надеть костюм и ошарашила видом на сцене



