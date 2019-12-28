Украинская телеведущая Катя Осадчая сравнила послевоенный Берлин с ситуацией, которая сложилась в Украине из-за России
Как передает Politeka.net, на своей странице в Instagram телеведущая опубликовала фотографию, на которой сфотографировалась возле Берлинской стены.
Под снимком Осадчая вспомнила страдания жителей столицы Германии во времена Берлинской стены и сравнила с нынешней ситуацией в Украине.
По ее словам, 30 лет это было и весь мир мирился с решением одной страны.
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"Когда-то наши дети или внуки будут так говорить своим детям о нашей стране, о Крыме и Донбассе. Очень бы хотелось, чтобы к тому времени мы были такими же сильными, как Германия сейчас, а все пройденное было историческими уроками и важными воспоминаниями", – поделилась телеведущая.
Ранее мы сообщали, что звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм удивительно теплым осенним снимком, где она гуляет на свежем воздухе с маленьким сыном. Они оба валяются в желтых листьях и радуются жизни.
Счастливая улыбка Осадчей заряжает энергией и светится любовью. На первом фото она лежит на спине и крепко обнимает малыша, который сверху — «кто кого поборет?»
А на другом снимке, Ивану, видимо, уже захотелось убежать, но довольная прогулкой мама не хочет его отпускать.
Ранее мы сообщали, Осадчая показала как развлекается с Горубновым в Париже. В частности, они позировали на фоне знаменитой Эйфелевой башни. Пара на снимках выглядит счастливой, Осадчая – как всегда стильная и улыбчивая, Горбунов – тоже не отстает.
Напомним, «Я перепугалась»: Катя Осадчая поразила внешностью без макияжа и фильтров.
Как сообщала Politeka, Осадчая в стильном наряде снялась возле элитного авто: ни грамма макияжа.
Также Politeka писала о том, что Осадчая без макияжа показала, как развлекается с Горбуновым в Париже: впечатляющие фото.