"Когда-то наши дети или внуки будут так говорить своим детям о нашей стране, о Крыме и Донбассе. Очень бы хотелось, чтобы к тому времени мы были такими же сильными, как Германия сейчас, а все пройденное было историческими уроками и важными воспоминаниями", – поделилась телеведущая.



Ранее мы сообщали, что звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм удивительно теплым осенним снимком, где она гуляет на свежем воздухе с маленьким сыном. Они оба валяются в желтых листьях и радуются жизни.

Счастливая улыбка Осадчей заряжает энергией и светится любовью. На первом фото она лежит на спине и крепко обнимает малыша, который сверху — «кто кого поборет?»

А на другом снимке, Ивану, видимо, уже захотелось убежать, но довольная прогулкой мама не хочет его отпускать.

Ранее мы сообщали, Осадчая показала как развлекается с Горубновым в Париже. В частности, они позировали на фоне знаменитой Эйфелевой башни. Пара на снимках выглядит счастливой, Осадчая – как всегда стильная и улыбчивая, Горбунов – тоже не отстает.

Напомним, «Я перепугалась»: Катя Осадчая поразила внешностью без макияжа и фильтров.

Как сообщала Politeka, Осадчая в стильном наряде снялась возле элитного авто: ни грамма макияжа.

Также Politeka писала о том, что Осадчая без макияжа показала, как развлекается с Горбуновым в Париже: впечатляющие фото.



