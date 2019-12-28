Невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко, телеведущая Елена-Кристина Лебедь похвасталась фото в купальнике и нарвалась на критику

Об єтом пишет Рoliteka.net, со ссылкой на Инстаграм ведущей.

На снимке девушка позирует на пляже в одной из жарких стран. На ней надет бирюзовый купальник, а лицо скрыли солнцезащитные очки.

«Фотка с названием: «Да выдохни уже! Это не галлюны! Это РЕАЛЬНО ОТПУСК!»☀️⛱⛵️🤩🤩🤩"» - подписала снимок она.

Пользователи сети неоднозначно восприняли фото.

В комментариях большинство отметили, что Кристина очень худая и пожелали ей немного поправится. Однако оказались и такие, кто восхитился фигурой телеведущей.

"Сори❤️но можно тебя покормить? ❤️"» " Очень худая, нужно чуть чуть поправиться. Уж черезчур», «Крис, ну это уже анарексия какая то( береги себя, и хорошего отдыха», «Чего ты такая худаяя???», «Смотрю на это фото и чувствую себя такой толстой ( вы такая худенькая и красивая 😍», «Тебе нужно срочно толстеть!!!💕», «Хочется вас угостить сладеньким😘😘😘», «Это фотошоп или анорексия», «О боже, скилет какой😶🙄😮», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Елена-Кристина Лебедь заставила украинцев забыть о проблемах и посмеяться над ее забавным видео.

Девушка поделилась в своем микроблоге в Инстраграм видео с «маской», которая сделала ей милые косички с бомбонами.

В кадре она едет на машине и пытается поправить нарисованные приложением очки и дернуть себя за косичку, улыбается и кривляется.

Напомним также, что Елена-Кристина Лебедь надела курточку с цветочным принтом, бордовые джинсы и белые кроссовки. Девушка встала посередине серьезных коллег, широко улыбаясь.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».

Также Politeka писала о том, что невеста Розенко показала, как развлекается в машине: «высунула язык и…».