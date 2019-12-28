Старший внук примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, как известно, не так давно женился и нечасто, но все же радует поклонников новыми личными кадрами с возлюбленной

Избранницей сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никиты стала модель Алена Краснова. Последняя подразнила публику личными кадрами со своим звездным мужем.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

Так на новых опубликованных невесткой Аллы Борисовны фото, она вместе с супругом Никитой красуется в уютном домашнем антураже – мужчина целует ее спину на фото, пара смотрит друг на друга любящим взглядом – Алена определила подборку, словом «нежность».

Поклонники звездных голубков и модели в частности осыпали их комплиментами и пожелали счастья.

Ранее на новых опубликованных студийных снимках модель предстала перед камерами во всей красе – стильный и откровенный образ поклонники артистки оценили очень высоко.

Так на профессиональных снимках Алена Краснова запечатлена в черном брючном костюме мужского кроя, ее волосы подобраны вверх и уложены волной, на лице девушки присутствует яркий макияж, а на теле – взблёскивают украшения.

Именно часть последнего, модель, без особых смущений и засветила – на подборке фото отчетливо видна ее грудь. Девушка решила следовать модным тенденциям и надела объемный пиджак на голое тело.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, мышцы не работают: внука Пугачевой спасают врачи, фото из больницы.

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой без стыда засветила грудь в сеточке, пикантное фото: «Боже, Кристина!».