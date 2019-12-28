Певица решила «разукрасить» себя по полной!

Известная украинская исполнительница Настя Каменских решила кардинально изменить имидж ради финала Х-фактора

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.

Так, на руках исполнительницы можно заметить «татуировки», а на голове длинное черное каре. При этом дополнял образ певицы элегантный наряд и кольцо. Однако украинцы не смогли высказаться о наряде кумира.

Кадры Каменских разместила у себя в Сторис.

В эфире самого «Х-фактора» Каменских пошутила, что «татуировки» ей всю ночь помогала рисовать Оля Полякова.

Как сообщалось ранее, знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами.

Звезда решила показать себя в необычном виде. В разделе Стори в Инстаграм артистка сверкнула формами в черном платье с пикантным вырезом на бедре. Своим фото звезда решила поздравить любимый ею телеканал, что празднует сегодня день рождения.

Звезда отметила, что желает сотрудникам канала всего самого лучшего, а сама позировала на фоне логотипа этого же телеканала. Отметим, поскольку фото было представлено в разделе Стори, поклонники прокомментировать его не смогли.

Напомним, Каменских показала, как на самом деле проведет Новый год

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