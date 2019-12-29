Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм
Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.
Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.
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В этот раз артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.
Так, Настя блестнула формами латексном наряде темно-синего цвета. На руках исполнительницы можно заметить «татуировки», которые, по словам Насти "рисовала сама Полякова".
Отметим, знаменитость примерила парик и предстала с гладкими черными волосами длиной чуть ниже плеч. На одном из фото Настя забралась на судейский стол и приняла дерзкую позу, присев на корточки.
«Покажи им, детка 🔥🔥🔥», «Я якрас дивлюся Стебе і я вас там усіх бачу дуже гарна ти Настя», «Богиня дискотеки 💓🤗», «Крутезна🔥🔥🔥🔥», «Лучшаааая❤️❤️❤️❤️», «Агооонь🔥🔥🔥🔥🔥», «Текууу💦💦», «Когда следующей хит ?🔥😉», «Как раз сейчас смотрю😍😍😍», «Малаа,ти лучшая», – пишут поклонники.
До этого артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.
Так, Настя блестнула формами в кружевном боди, расшитым камнями и дополненным черного цвета накидкой. Свой впечатляющий образ артистка дополнила блестящим макияжем, а волосы собрала в эффектный конский хвост.
«Получить награду особенно приятно, когда это народная премия @xfactorstb в номицации «любимая четверка судей» ♥ ️ спасибо за вашу любовь 🙏🏻», – пишет Настя под новым постом в Инстаграм.
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