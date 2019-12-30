Дочь одиозного политика Михаила Добкина Алла показала сразу несколько личных кадров

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездной красавицы. Так в канун новогодних праздников знаменитость решила помочь тем, кто в этом нуждается.

Женщина посетила нуждающихся в заботе, ласке и средствах детей вместе с такими же энтузиастами, как она и порадовала малышей подарками на праздники:

«Снегурочка из меня не плохая 😅❤ https://instagram.com/amdhelp/ спасибо всем кто помог собрать подарки 💓💓💓», - подписала Алла Михайловна подборку фото и видео.

На кадрах с места встречи с детьми ребятня всячески обхаживали звездную гостью - сделали ей забавную прическу, макияж, пообнимались и пофотографировались все вместе.

Ранее, Алла Добкина порощалась с люксовым отдыхом в ОАЭ и напоследок, так сказать, решила запостить парочку откровенных кадров с курорта.

На новых фото дочь своего известного отца позирует в раздельном модном купальнике и белой накидке. Она показалась на видео "слоумоушен" с распущенными волосами - покрутилась под песню Аллы Пугачевой "Позови меня".

Поклонники и друзья с близкими нахваливают привлекательную молодую женщину:

«Самая сек**альная!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋🌺», - написала в комментарии дочери ее мама Алла.

«Красатулька Вы😍»

«Слова песни Пугачевой)»

«Очаровательный снимок☀👍»

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