37-летняя украинская певица Анна Седокова, которая уже давно живет и работает в России, поделилась с фанатами яркой фотографией.

Как передает Politeka, на своей странице в Instagram Анна выложила кадр, на котором позирует я желтом костюме спортивного типа. Он состоит из топа с длинным рукавом и свободных брюк. Образ дополняют кроссовки в тон.

Отметим, что для фото Седокова выбрала весьма провокативную позу. Она сидит под стенкой, широко расставив ноги, и посылает поклонникам поцелуй.

В подписи к снимку она рекламирует бренд одежды, делясь идеей, где можно найти отличный подарок к Новому году.

Поклонники оценили образ артистки и засыпали ее комплиментами:

«Шикарная!», «Супер красавица», «Сногсшибательная красотка», «Костюм солнышка», – пишут они в комментариях.

Ранее Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным Янисом Тиммом дома. Как недавно выяснилось, у звезды новое любовное увлечение, причем о нем стало известно лишь после заявления певицы. Ранее она не афишировала отношения, учитывая тот факт, что спортсмен моложе Седоковой, к тому же он был женат.

В своем сториз артистка показала, как отдыхает вместе с Янисом. Она лежала на руках у баскетболиста, а сам он забавно почесывал ее волосы. Отметим, после заявления о своих отношениях певица прекратила скрывать своего избранника и начала активно демонстрировать, как проводит с ним время.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.