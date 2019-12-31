Артистка призналась, как себя чувствует

Известная голливудская актриса и режиссер, Анджелина Джоли, рассказала о неуверенности в себе

Звезда, красотой которой восхищаются миллионы, рассказала о своих комплексах. Как оказалось, знаменитость всю жизнь борется с низкой самооценкой. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По словам артистки, она считает себя странной, а иногда даже смешной.

С низкой самооценкой Джоли помогают справляться дети, которые заставляют чувствовать себя лучшей.

Анджелина поделилась с журналистами - когда она возвращается домой, дети ее обнимают и в этот момент она чувствует себя особенной.

Напомним, поклонники до сих пор надеются на перемирие Анджелины Джоли и Брэда Питта. Так, на днях в СМИ появилась информация, что хоть оба не собираются возобновлять отношения, но все-таки им удалось наладить контакт.

В сети уверены, что Джоли позволила остаться детям на Рождество с отцом - большой прогресс в отношениях бывшей самой красивой голливудской пары.

Ранее мы писали, что Брэд Питт после разрыва с Анджелиной Джоли, пытается наладить отношения с бывшей супругой Дженнифер Энистон.

Экс-пара сейчас делает все, чтобы забыть старые обиды и восстановить отношения. Папарацци все чаще стали замечать Энистон и Питта вместе. Оба появляются на разных мероприятиях.

По неофициальной информации, много лет прошло после тяжелого развода супругов, и сейчас они решили ''похоронить'' свое общее прошлое.

Напомним также, что Анджелина Джоли вместе с другими артистами фильма "Вечные" провели рождественскую вечеринку.

Актриса появилась на фотографиях вместе с Сальмой Хайек и другими звездами.

Для своего выхода Джоли выбрала черный наряд, демонстрирующем ее спинку и подчеркивающем красивую фигуру.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли, прогулялась с детьми по магазинам.

Звезду вместе с дочерьми, Захарой и Шайло, заметили в Лос-Анджелесе 22 декабря.

Троица шла с пакетами и выглядела очень довольной. Они что-то бурно обсуждали и смеялись.

Для своего выхода знаменитость выбрала белую рубашку, юбку-карандаш, черное пальто и светлые туфли-лодочки. Завершали образ Джоли очки и часы.

Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило".

Как сообщала Politeka, Джоли поразила скандальным образом в новой фотосессии: "из одежды только фата".

Также Politeka писала, что Джоли настигла смертельная опасность прямо во время съемок: «пришлось…», подробности.