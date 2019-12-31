Известная украинская певица Злата Огневич похсвасталась фигурой в платье в золотых тонах
Знаменитость опубликовала фото, на котором предстала в роскошном наряде, в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net.
Так, Злата была в платье на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее формы. Девушка присела на стул и ярко улыбалась. Ее образ завершали серьги и множество колец на пальцах. Огневич выглядела ярко и свежо.
На фоне можно заметить украшенную елку.
В посте артистка призналась, что обожает Новый год. Во время празднования в доме очень уютно, а люди взрывают множество салютов на улице.
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"Именно такую ночь к нам в комнату, где мы жили с родителями, залетела огромная ракета🚀! Пробила два окна сразу, подожгла некоторую мебель, задымила весь дом🤪, бежали, кто куда, но весело было! У Вас такие истории случались? 🤓", - поинтересовалась Залата.
За день публикация певицы собрала более 8000 лайков и много комментариев.
"Красивая девушка","В двух словах не описать, Волшебную красоту неземную! Напоминающую Блаженную, И нежную девушку весну !!! 😍🌸🌷🌺", "Нет, таких экстремальных Новых годов🎄 у нас не было. 😉 С наступающим, красотка! P.S. Шикарно выглядишь, платье 👍👍👍😀", "Злата, ты крутая", "Какая волшебная девушка", "Очень красивой платье", "Красивое фото, вы🤗 такая нежная на нем", "А мне как-то через одно место все эти праздники😒", "Вы очаровательная", -написали пользователи сети.
Напомним, Злата Огневич похвасталась красивой фигурой в своем Инстаграм.
Артистка опубликовала пост, на фото которого позирует в одной длинной черной футболке с надписью: "Я богиня".
Волосы средней длины спустились по плечам девушки. Образ завершили сережки. Огневич улыбнулась и посмотрела в камеру. Злата выглядела замечательно.
Ранее мы писали, что Злата Огневич решила "освежить" свой образ.
Звезда подстриглась и осветлила цвет волос.
На фото Злата позирует со своим мастером. На звезде - блуза с зелеными полосами и глубоким декольте.
Образ певицы завершила цепочка с кулоном.
Только за час пост артистки собрал более 2000 лайков и много комментариев.
Напомним, Злата Огневич сделала откровенное признание: «Проснулась с синяками и…».
Также сообщалось, что Злата Огневич полностью разделась ради пикантного видео: «мокрая и горячая»
Еще Politeka писала, что Злата Огневич кардинально изменила внешность: "Вообще не узнать!"