Известная украинская певица Злата Огневич похсвасталась фигурой в платье в золотых тонах

Знаменитость опубликовала фото, на котором предстала в роскошном наряде, в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Так, Злата была в платье на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее формы. Девушка присела на стул и ярко улыбалась. Ее образ завершали серьги и множество колец на пальцах. Огневич выглядела ярко и свежо.

На фоне можно заметить украшенную елку.

В посте артистка призналась, что обожает Новый год. Во время празднования в доме очень уютно, а люди взрывают множество салютов на улице.

"Именно такую ночь к нам в комнату, где мы жили с родителями, залетела огромная ракета🚀! Пробила два окна сразу, подожгла некоторую мебель, задымила весь дом🤪, бежали, кто куда, но весело было! У Вас такие истории случались? 🤓", - поинтересовалась Залата.

За день публикация певицы собрала более 8000 лайков и много комментариев.

"Красивая девушка","В двух словах не описать, Волшебную красоту неземную! Напоминающую Блаженную, И нежную девушку весну !!! 😍🌸🌷🌺", "Нет, таких экстремальных Новых годов🎄 у нас не было. 😉 С наступающим, красотка! P.S. Шикарно выглядишь, платье 👍👍👍😀", "Злата, ты крутая", "Какая волшебная девушка", "Очень красивой платье", "Красивое фото, вы🤗 такая нежная на нем", "А мне как-то через одно место все эти праздники😒", "Вы очаровательная", -написали пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич похвасталась красивой фигурой в своем Инстаграм.

Артистка опубликовала пост, на фото которого позирует в одной длинной черной футболке с надписью: "Я богиня".

Волосы средней длины спустились по плечам девушки. Образ завершили сережки. Огневич улыбнулась и посмотрела в камеру. Злата выглядела замечательно.

Ранее мы писали, что Злата Огневич решила "освежить" свой образ.

Звезда подстриглась и осветлила цвет волос.

На фото Злата позирует со своим мастером. На звезде - блуза с зелеными полосами и глубоким декольте.

Образ певицы завершила цепочка с кулоном.

Только за час пост артистки собрал более 2000 лайков и много комментариев.

Напомним, Злата Огневич сделала откровенное признание: «Проснулась с синяками и…».

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