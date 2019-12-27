Украинская певица Злата Огневич похвасталась красивой фигурой в своем Инстаграм

Артистка опубликовала пост, на фото которого позирует в одной длинной черной футболке с надписью: "Я богиня", сообщает Рoliteka.net.

Волосы средней длины спустились по плечам девушки. Образ завершили сережки. Огневич улыбнулась и посмотрела в камеру. Злата выглядела замечательно.

За 11 часов пост артистки собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Ух... Ну это жесткая подача 🔥😅😮😉", "Какая Вы красивая 😍🔥. Так посвежели!!!", "Хочу не такую футболку,а девушку)", "Привет.Отличный образ.🔥 Красивая❤️", "Хочу! Для жены конечно!)", "Ты самая лучшая", "Я задумался, какой будет эффект, если я пройдусь в такой футболке 😁👏🔥", "Блин , и не поспоришь )))", "Как всегда красива", "Афродита", "Да ты Злата Богиня. Очень красивая, талантливая и вообще ты супер. ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🌹🌹🌹🌹🌹", "А сколько стоит такая футболка?", "Не то слово)", "Точно богиня", "Да Злата ты реально богиня", "А можно футболку, полным комплектом с этой девочкой?))))", "Хочу хочу 🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, 33-летняя украинская певица Злата Огневич призналась в несовершенствах своего тела и дала несколько советов, как с этим бороться.

По ее словам, каждая из женщин рано или поздно сталкивается с проблемой - "апельсиновой кожурой", то есть с целлюлитом. Огневич уверена, что виной появления лишних жировых отложений является несоблюдение графика работы и отдыха, а также постоянные стрессы.

"Если вы будете следить за графиком сна и ложитесь хотя бы до 23:00, поверьте, вы заметите, как состояние тела изменится к лучшему", - рассказала Огневич.

Ранее мы писали, что Злата Огневич выпустила откровенный клип на песню "Чом ти не прийшов".

Видеоработа стала своеобразной историей о жизни певицы и о тех запретах, которые накладываются на нас с детства и проявляют себя уже во взрослом возрасте.

Напомним также, что Злата Огневич похвасталась женственными формами на видео.

На кадрах видно, как певица красуется в дивных нарядах – венках, рубахах, а местами – на ней нет ничего из одежды.

Напомним, Злата Огневич сделала откровенное признание: «Проснулась с синяками и…».

Также сообщалось, что Злата Огневич полностью разделась ради пикантного видео: «мокрая и горячая»

Еще Politeka писала, что Злата Огневич кардинально изменила внешность: "Вообще не узнать!"