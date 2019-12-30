Украинская певица Настя Каменских впечатлила пользователей сети яркими, соблазнительными образами во время прямых эфиров шоу Х-фактор

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских выступает в роли звездного судьи и тренера в юбилейном 10-м сезоне шоу Х-фактор. Артистка тщательно подбирает образ для каждого эфира, не уставая поражать и впечатлять поклонников и зрителей.

Так, звезда представала перед зрителями: в соблазнительном полупрозрачном кружевном наряде; в дерзком образе в стиле диско; в образе роковой красотки с красными волосами; перевоплощалась в Лилу Даллас - главную героиню фильма "Пятый элемент"; в стильном серебристом наряде - укороченные брюки и жакет, который надела поверх черного кроп-топа; в соблазнительном платье телесного цвета; комбинезоне винного цвета с асиметричным вырезом и костюме на две половины - одна из них однотонная, а вторая с надписями.

Певица решила напомнить пользователям сети в Instagram о своих образах на шоу Х-фактор, показав их все в посте. Кроме того, Каменских предложила пользователям сети выбрать самый лучший из образов.

Подписчики звезды поспешили подарить множество комплиментов для Каменских, а также принялись выбирать самый лучший из всех образов.

"Все образы шикарные 💣", "Все прекрасные ❤️❤️❤️👍", "Вы настолько красивая что все наряды смотрятся на Вас потрясающе)😍😍😍", "Да вы во всех прекрасна", "8й просто агонь всех огней 😈", " Красотка 🌹всегда на 5👌", "Все идеальные образы💐👍", " Всe парни, навeрно, очeнь стараются смотрeть вам ИМEННО в глаза😂".

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