Внучка известнейшей исполнительницы Софии Ротару показала, как выглядит ее знаменитая бабушка сейчас

Кроме того, Соня Евдокименко покрасовалась вместе со всеми членами своей звездной семьи в коротеньких шортах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

Так на новых кадрах, артистка позирует у белого рояля с отцом, мамой, бабушкой и братом. На фото семья, практически вся в белом, выглядит счастливой, все улыбаются. Соня же продемонстрировала свои стройные ножки в коротких шортах.

Поклонники не могут нарадоваться такой семейной "картине" многие отмечают, что Софья Михайловна выглядит прерасно в свои годы, некоторые даже написали, что она помолодела.

Юная красавица и внучка своей знаменитой бабушки при минимуме макияжа так вот в канун праздников решила прихвастнуть своей замечательной семьей.

Напомним также, внучка известнейшей певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко опубликовала фото, на котором позирует в стильном спортивном наряде и показала любовь к украиской традиции.

Так на новых опубликованный кадрах со сториз девушка показала, ка прогуливается в холодном Нью-Йорке, а также собирается обедать - на столе был апеетитный борщ с пампушками. А после, видимо, точенная Соня решили позганять калории от сытного блюда в спортзале.

Артиска показала, в частности, с последней локации весьма откровенное фото - она в черном спортивном костюме расставила ноги и сделала сэлфи у зеркала. Но, справедливости ради стоит отметить, что девушка лишнего кадрами не засветила - у нее по большей части все снимки приличные, стильные.

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