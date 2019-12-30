Украинская певица Тина Кароль не перестает удивлять украинцев своими образами и шоу, которые будоражат фантазию и кружат голову любому зрителю
Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль показала впечатляющий перформанс на своей странице в Instagram. Судя по фото номер получился эффектным, а для песни певица выбрала превосходное платье необычного кроя. Так, на странице в Instagram она показала несколько ярких кадров со своего шоу.
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Поп-дива запечатлена в длинном оригинальном белом платье с прозрачными вставками в зоне декольте. Ее волосы завиты в легкие волны, а на лице яркий макияж с неизменной помадой красного цвета. Певица устроили на сцене жаркие танцы в буквальном смысле этого слова. Ведь она словно выходит из огня, который разгорается вокруг нее и ее танцовщиц.
"Выступление Тины Кароль уже в трендах @youtube📲 ещё не видели?", - написано в посте Тины Кароль.
Пользователи сети пришли в полный восторг от увиденных снимков, восхитившись ярким шоу и внешним видом их любимицы.
"Это было очень🔥🔥🔥", "Огненная🔥❤️🙈", "влюбилась в тебя ещё сильнее♥️", "Крута", "💔 это был разрыв!", "До мурашек💔", "Волшебница рождественская".
Также ранее сообщалось, что популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм.
Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.
Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе. Артистка поразила всех нежным выступлением в финале шоу «Х-Фактора». Сама артистка исполнила множество своих хитов, сменив во время концерта сразу несколько образов.
Напомним, Кароль раскрыла всю правду о душевной боли.
А еще Politeka писала, что Кароль поразила нежным фото с Юлией Саниной.
Также Politeka сообщала, что Кароль в пикантной позе показала свое главное достоинство.