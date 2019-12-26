Известная украинская певица Тина Кароль поделилась новым фотосетом, где продемонстрировала яркий образ

На первом снимке Тина показала только свое лицо, благодаря чему можно рассмотреть мейкап певицы. На второй фотографии Тина уже сидит и видно желтое платье певицы и длинные перчатки по локоть. Декольте, к слову, не такое уж и большое в этот раз. На третьем снимке знаменитость позирует во весь рост и показывает всю красу платья и своей фигуры. Об этом пишет Politeka.

Фанаты оставили несколько комментариев под снимками:

"Тин, тебя скоро ветром уносить будет, прекращай худеть)", "Тина, хватит худеть", "всматриваться в глубину твоих глаз-одно из самых любимых моих занятий", "такая худая,ты когда то отдыхаешь ?", "Красотка невероятная".

Ранее мы сообщали, что Кароль и Данилко готовят грандиозный сюрприз на Евровидение-2020.

Известная певица Тина Кароль будет оценивать конкурсантов Национального отбора на Евровидение-2020

Телеканал СТБ и UA:Общественное вещание назвали второго члена жюри, к Андрею Данилко на этот раз присоединится певица Тина Кароль.

Артистка уже была участницей песенного конкурса Евровидение, в 2006 году она представляла страну в Афинах (Греция), заняла 7 место.

Теперь судьба опять связала Тину с Евровиденьем, на этот раз в качестве судьи Национального отбора.

Сообщалось, что Кароль вышла на сцену в светодиодном платье, в сети фурор.

Популярная певица Тина Кароль представила новые кадры, на которых предстала в чувственном и нежном образе.

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Напомним, Кароль слилась с красавицей-коллегой прямо на сцене

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