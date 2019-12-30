Известная российская певица украинского происхождения Анна Седокова поразила пикантным нарядом

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

"Привет! Давно не виделись. Я на работе как дома, потому что мы сделали линию такой красивой домашней одежды», - говорит она.

Также Седокова рассказала о том, что в Новый год «хочется войти с самым красивым новым делом».

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Седкова позирует в откровенном наряде, который подчеркивает ее идеальные формы. Как можно заметить, певица решила примерить образ без белья.

Однако поклонники Седоковой не смогли высказаться о наряде кумира, поскольку кадры она опубликовала в Сторис.

Как сообщалось ранее, 37-летняя украинская певица Анна Седокова, которая уже давно живет и работает в России, поделилась с фанатами яркой фотографией.

На своей странице в Instagram Анна выложила кадр, на котором позирует я желтом костюме спортивного типа. Он состоит из топа с длинным рукавом и свободных брюк. Образ дополняют кроссовки в тон.

Отметим, что для фото Седокова выбрала весьма провокативную позу. Она сидит под стенкой, широко расставив ноги, и посылает поклонникам поцелуй.

В подписи к снимку она рекламирует бренд одежды, делясь идеей, где можно найти отличный подарок к Новому году.

Поклонники оценили образ артистки и засыпали ее комплиментами:

«Шикарная!», «Супер красавица», «Сногсшибательная красотка», «Костюм солнышка», – пишут они в комме

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом