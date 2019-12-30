Молодая модель-красавица продемонстрировала простой, и в то же время, дерзкий образ

Мисс Украина 2018 показала эффектный кадр

На новом снимке Леонила Гузь предстала практически в светлом белье и обуви "не к месту". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram украинской манекенщицы.

Новый домашний снимок порадовал, в большинстве своем, поклонников модели – на фото она пронзительно смотрит прямо в объектив камеры, девушка позирует в белой футболке и светлых трусиках, а также, похоже, что в черных ботфортах.

Также в кадре виднеются ноги манекенщицы, она распустила свои длинные волосы, образ дополнил «умеренный» макияж:

«Странное состояние сегодня, будто забыла что то сделать..», - подписала модель фото.

Некоторые подписчики сочли, что обувь в кадре лишняя, некоторым же - напротив - такой молодежный и дерзкий в определенной степени образ понравился.

Ранее мы сообщали, что модель Леонила Гузь, которая в прошлом году стала "Мисс Украина", показала фото топлес.

Знаменитость опубликовала фото в Инстаграм.

На фото Леонила позирует на фоне красных штор. Грудь она прикрыла руками. Модель надела только блестящие штаны и открытые босоножки на каблуках. Образ Гузь дополнила длинными серьгами и ожерельем.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Убери руки", "Очень красивая", "Сочный пирожок", "Новогодняя прям", "Маникюр шикарный", "Красавица", "А другого цвета помады не было?".

Сообщалось, что 18 декабря в конференц-зале Дома футбола в Киеве состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины сезона-2019/2020 среди женских и мужских команд, в которой приняла участие победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2018” Леонила Гузь.

Красотка «жеребила» пары команд в компании с известным телеведущим Игорем Цыганыком.

Леониле 19 лет и она родом из Херсонской области. Замужем не была. Детей нет. Интересно, что в интервью Леонила признавалась журналистам, что может есть все, что хочет и не поправляться.

Леонила получила специальность парикмахера-стилиста, окончила техникум в Киеве.

Напомним, раздетая Мисс Украина показала роскошные формы во всей красе

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