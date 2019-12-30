Ведущая шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева покорила поклонников новым откровенным снимком

Как сообщает Politeka, его девушка опубликовала в Instagram.

«Улыбнешься мне в ответ?», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Костромичева позирует в одном белье, выставив напоказ идеальные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Красотка», «обожаю быть без вас не могу», «Такой девушке грех не улыбнуться», «Первым делом», «вау», «красотка», «бомба, пушка, ракета», - пишут они.

Ранее мы писали, что знаменитая украинская модель любит делиться со своими поклонниками новыми снимками. На этот раз она поделилась со своими подписчиками кадром, сделанным во время съемок шоу в Турции.

На нем Костромичева позирует в хаммаме – турецкой общественной бане. Модель сидит на белом мраморном полу в коротком черном наряде, полностью обнажающем ее длинные стройные ноги. На плечи Аллы накинута полупрозрачная черная кофта. Образ модели дополняют массивные золотые серьги.

«Как вам наше хаммаское испытание? Там всегда поддерживается температура выше 40 градусов, даже в 5 утра, когда мы начали съемку, так что пришлось попотеть )) в общем, даже не знаю, что было жарче: парилка, само испытание или наши образы», - написала Костромичева в подписи к фото.

«Ну богиня же просто! Как такую не любить?», «Ваши образы самые жаркие были на этом испытании», «Всё вместе гремучая смесь», «Где заканчиваются Ваши ноги?», «Вау, вид этих ног может свести с ума», «У меня бы сердечко остановилось», - пишут люди.

Напомним, ведущая "Топ-модель по-украински" засветила идеальное тело в горячей позе.

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