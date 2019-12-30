Известный артист показал пару личных кадров в день своего рождения

Телеведущий Никита Добрынин покрасовался раздетым на морозе

Известный украинский телеведущий - герой последнего сезона украинского "Холостяка" - решил показать зимние кадры, от которых его поклонницам стало по-летнему "жарко". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ.

Так на новых опубликованных кадрах мужчина стоит полуголый - в штанах и шапке, ко всему - он осведомил публику, что ему "стукнуло" 32, и к этому возрасту он точно понял одно, что большая ценность в жизни - иметь настоящих друзей:

"Сегодня мне 32. Уже давно определил личное правило — счастье внутри тебя и самое ценное в жизни это друзья. Поэтому могу считать себя невероятно богатым человеком…", - продолжительно подписал он свои новые фото и видео.

Поклонники Никиты осыпали его комплиментами и поздравлениями, в частности отметили, что он позитивный парень и его отменная физическая форма не может не привлекать внимание противоположного пола.

Напомним, проект «Холостяк-9» закончился, и его главный герой Никита Добрынин продолжил отношения с победительницей сезона Дашей Квитковой:

«Какие-то особенные чувства стали зарождаться после свидания в Египте. Оно было невероятно теплым, близким и чувственным. В тот момент она мне доверилась, рассказала свою семейную историю. И тогда я понял, какая она для меня родная и близкая. С того свидания наши отношения начали укрепляться и развиваться».

Как известно, после завершения ТВ-шоу телеведущий продолжил тайно встречаться с Дашей:

«На проект я пришел за любовью, ее там и нашел… Да! Я больше не холостяк. Безумно счастлив, что рядом со мной невероятная и любимая девушка», – заявил Никита Добрынин.

Как известно, Никита Добрынин назвал имя победительницы ТВ-шоу «Холостяк-9». 24 мая финалистка проекта из Киева Дарья Квиткова получила от Никиты Добрынина должные внимание и признание в своих к ней чувствах.

Напомним, на шоу «Холостяк» произошел скандал

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