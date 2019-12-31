Экс прима-балерина Большого театра Анастасия Заворотнюк рассказала, как провела 2019 год

Как передает Politeka.net, об этом звезда рассказала в эфире одного из российских телеканалов.

По ее словам, 2019-ый год подарил ей настоящую любовь.

«Он дал мне настоящие отношения. Я очень этим дорожу. Мне удалось сохранить эти отношения втайне. Тот человек, который рядом со мной, — он этого достоин», — призналась бывшая прима-балерина.

Как рассказывает Анастасия Волочкова, из-за нового любовника она была вынуждена "переселить" 14-летнюю дочь и отправить ее к отцу Игорю Вдовину.

«Дочь не одобрила моего бойфренда. Если честно, Ариша ни одного не одобрила. Она всегда ревновала меня к любому человеку, кто появлялся рядом со мной. Я думаю, что такая история касается многих людей, потому что дети хотят, чтобы родители принадлежали только им», — объяснила нюансы бывшая балерина.

Пытаясь оправдаться Анастасия Волочкова также заявила, что ее дочь нуждалась во внимании родного отца, которого она раньше видела только по праздникам.

«Я попросила Игоря, чтобы он уделил время дочери. Сейчас у нее переходный возраст. А до этого момента отец Ариши видел ее раз в полгода на протяжении лет семи. Я дала дочери возможность пожить у отца на каникулах, ей понравилось», - подытожила Волочкова в эфире российского телеканала.

Ранее мы сообщали о том, чтоо звезда Анастасия Волочкова уже успела сделать несколько публикаций с отдыха в своем Инстаграм.

На одном из снимков Анастасия позировала у воды во время заката солнца. Волочкова надела яркий купальник - треугольниками, нижнюю часть своего тела она прикрыла платком. Волочкова обула шлепанцы с цветами. А завершили образ различные украшения.

Волосы балерины мокрые, видомо, артистка только недавно вышла из воды. Настя подняла руку и изящно изогнулась.

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