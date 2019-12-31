Известная украинская певица Алина Гросу показала снимки с новогодней фотосессии

На первом фото Алина стоит возле елки в черном платье с открытыми плечами. На втором снимке Алина уже позирует в кресле и смотрит в камеру, можно рассмотреть декольте впечатляющих размеров. Третье фото похоже на второе, но взят другой план, и можно рассмотреть полностью кресло, а также появившиеся декорации на фоне. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Очень красивая", "Волшебная", "Изысканная", "А почему новогоднее платье черное? В тренде белое и серебро", "Очень красивая девушка", "Волшебная", "Куколка", "Как всегда, шикарная".

Ранее мы сообщали, что 24-летняя украинская певица, переехавшая в Россию, Алина Гросу предстала в роскошном платье и рассказала историю, связанную с ним.

артистка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Так, она удивила соблазнительным нарядом: черно-белым платьем с эффектной зоной декольте. Идеальные укладка и яркий макияж дополнили восхитительный образ.

По словам Алины, платье - не новое, девушка решила "дать ему второй шанс" и не прогадала. Красавица рассказала, как успешно выступила в нем во время одного из боев, и похвасталась, что ее увидели порядка 60 миллионов зрителей по всему миру.

Сообщалось, что Гросу в коже показала человека, который «вывел ее в люди».

«Посвежевшая» Алина Гросу и сама выглядит прекрасно и, что неожиданно, скромно и стильно, и свою маму-красавицу показала публике.

«Сегодня день рождения у моего самого близкого, родного, самого доброго и самого целеустремленного в мире человека❤❤❤ моя любимая, милая мамочка!!!», – пишет артистка под снимком и добавляет, что ее самый родной человек когда-то обязательно будет гордиться ею.

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