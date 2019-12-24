Певица Алина Гросу, которая активно строит карьеру в России, часто балует своих поклонников яркими и смелыми фотографиями, но на этот раз удивила необычным стилем

Очередную порцию снимков артистка выложила на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka

На кадрах Гросу демонстрирует необычный для нее стиль, на этот раз довольно скромный. Она надела джинсовую юбку ниже колена и молочный кардиган. На шеи завязан элегантный шарфик. Свой стильный образ она дополнила ботинками на высоком каблуке и синей сумкой.

Волосы артистки красиво уложены и завитыми прядями спадают на плечи, а на голове красуется светлая шапка.

«Снежно-нежное настроение🙌🏼 А у вас какое?) Напишите смайлами:)», - поинтересовалась Алина Гросу.

Фанатам пришелся по душе новый стиль певицы, о чем они посмешили сообщить в комментариях под снимками.

«Алиночка, Вам идёт этот образ. Очень приятно смотреть. Милая симпатичная девушка», «Красавица», «Какая ты красивая 😍 Шикарный образ🔥 Сама нежность)🌸 Классные ботинки👍 А у меня новогоднее настроение🎄», « Не переставай улыбаться, твоя улыбка Обворожительна!!!», «Ух ты!Снегурочка💮💮💮🌺🌺🌺🤗🤗🤗Настроение через фото нам передала», - пишут фанаты.

Ранее мы сообщали, что у Алины Гросу во время концерта с платья выпала грудь.

Инцидент произошел во время выступления Гросу на сцене «Музыкальной платформы». Алина Гросу исполняла песню «Vova» во время активного танца. Так. На одном из кадров, которые она опубликовала на своей странице в соцсети, она прикрыла соски сердечками, потому что ее платье без бретелей заметно опустилось ниже их уровня.

"P.s. Так выкладывалась..так выкладывалась, что всё вложилось...😱😂😂😂 на последнем фото. 😭😂😂😂", – отметила она в подписи к ряду фото.

Напомним, Гросу не удержала грудь и засветила лишнее прямо на сцене

Также Politeka писала, что Гросу ошарашила внешним видом перед концертом в Киеве

А еще Politeka сообщала, что Гросу приехала в Киев и озадачила заявлением