Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

В этот раз артистка поразила всех нежным выступлением в финале шоу «Х-Фактора», представив серию фото в разделе Стори. Сама артистка исполнила множество своих хитов, сменив во время концерта сразу несколько образов.

Сначала Кароль вышла на сцену в рубашке, под которой был соблазнительный зеленый комбинезон.

Кароль исполнила по одному куплету популярных песен, которые были соединены по сюжету. Кадры со своего выступления артистка показала на своей странице в Инстаграм.

Отметим, по результатам зрительского голосования, которое длилось всю неделю, в 10 сезоне победу одержала 17-летняя Элина Иващенко, подопечная Игоря Кондратюка. Таким образом, впервые в истории украинского «Х-фактора» в шоу победила участница категории «Девушки».

Ранее артистка поделилась серией необычных кадров.

«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.

На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера», – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам.

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