Виктория сверкнула похудевшей фигурой во время концерта в блестящем полупрозрачном наряде

Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников кадрами, на которых она сверкнула похудевшей фигурой в пикантном наряде

Артистка решила в этот раз не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа. Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам, сообщает Politeka.

Группа активно выступает, ездит по городам и дает множество выступлений. В этот раз звезда показала себя в пикантном виде во время выступления.

Так, Виктория сверкнула похудевшей фигурой во время концерта в блестящем полупрозрачном наряде. Примечательно, что платье больше похоже на корсет - прикрывает лишь грудь и талию звезды. А вот ноги артистки полностью обнажены, лишь прозрачная с блестками ткань прикрывает ее стройное тело.

На лице заметен яркий макияж, а волосы распущены. Отметим, ранее, показывая похожие снимки с концерта, звезда вызвала немалый ажиотаж некой пикантностью кадров из-за прозрачного платья.

Ранее певица показала снимок, который она сделала в столице Турции, Стамбуле.

"У правильного туриста должны быть, как у мухи, фасеточные глаза, чтобы все видеть и замечать!", - подписала снимок Смеюха.

При этом Вика сфотографировалась на фоне Голубой мечети, которая является первой по значению в Стамбуле. Поклонники пришли в неописуемый восторг от фотографий, отметив, что Вика дарит еще большую красоту Стамбулу.

«Волшебный город, волшебные чайки, волшебная вы😍👌», «Первое фото невероятное, очень художественное», «Вы дарите больше красоты Стамбулу🌹», «Вика, вы мне так нравитесь! Живая, настоящая, красивая, без глупого пафоса. Очень классная!», «Вика, второе фото просто шедевр) Вы замечательная👍👍», - пишут в комментариях.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике

Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.