Архивные новогодние фото звезд заполонили соцсети, и Тина Кароль тут не стала исключением

Поклонники известной украинской певицы на странице фан-клуба в Instagram поделились фотографией певицы, на которой будущей звезде всего шесть лет, передает Politeka.

В подписи отмечено, что кадр был сделан в 1991 году.

На снимке девочка в костюме снежинки на новогоднем утреннике в садике что-то рассказывает или поет Деду Морозу под елочкой, а тот очень внимательно ее слушает.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль показала впечатляющий перформанс на своей странице в Instagram. Судя по фото, номер получился эффектным, а для песни певица выбрала превосходное платье необычного кроя.

Поп-дива запечатлена в длинном оригинальном белом платье с прозрачными вставками в зоне декольте. Ее волосы завиты в легкие волны, а на лице яркий макияж с неизменной помадой красного цвета. Певица устроили на сцене жаркие танцы в буквальном смысле этого слова, ведь она словно выходит из огня, который разгорается вокруг нее и ее танцовщиц.

Мы также сообщали, что Кароль рассказала о том, как она создавала музыкальный фильм "Рождественская история" и что за этим стоит. Идея его создания у нее появилась еще в 2014 году. Артистка заговорила о чуде, которое она хотела возродить.

«На это ушли все усилия, работали минимум пол года... Идея была в том, чтобы возродить самоидентификацию. Когда стало сложно, чтобы произошло вот это чудо внутри нас, чтобы мы поняли свое нутро — кто мы, откуда мы, почему украинское Рождество такое богатое традиціями», - поделилась Тина.

Звезда призналась, что личная трагедия подтолкнула ее к созданию этого шедевра.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным образом.

Как сообщала Politeka, Кароль свела с ума соблазнительным нарядом.

Также Politeka писала, что Тина Кароль взбудоражила своей красотой в воздушном платье.