В этот раз Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась во время отдыха

Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Отметим, несколько дней назад балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными видео оттуда.

Так, в этот раз Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе, отметив при этом о том, что ее раздражает во время данного отпуска. Как выяснилось, Волочкова недовольна поздравлениями «под копирку», поэтому не станет на них отвечать.

Правда, не понятно, почему вначале звезда решила рассказать о своем «дорогом» месте проживания:

«ох уж эти тапки😂😂», «А мужской голос за кадром обязательно вставлять в видео? Лучше пусть молча хотя бы ногу покажет!», «С праздником❤️!И пусть завидуют молча 😂😂😂», «Анастасия Вы совершенно правы🍒», «Все правильно. Тоже терпеть этого не могу», «Согласна с вами.всегда если хочу поздравить человека пишу от души.», «Хорошо еще что то отправляет», «Правильно называется ролик - как не надо поздравлять... Хвалится бетоном стремным, БМВ цвета холодильника... И собой, дурочка. Так не надо поздравлять!», «Начала за здравие закончила за упокой», «Климакс накрыл....».

Ранее Волочкова опубликовала видео, сделанное на кухне в ее особняке. В кадре Настя в комбинезоне с изображением тигра, а его короткие шорты едва прикрывают пятую точку.

Балерина рассказывает, что она якобы собралась готовить плов для «любимого человека» и показывает огромную миску с порезанной морковкой. Позже она признается, что «где я, а где плов» и заявляет, что будет есть салат, а затем зачем-то показывает холодильник с масками для лица, которые делит пополам с Лолой, своей домработницей.

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