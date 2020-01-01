43-летний российский юморист Максим Галкин, супруг 70-летней певицы Аллы Пугачевой, решил оригинально поздравить поклонников с новым 2020-м годом
Как передает Politeka.net, артист поделился в своем микроблоге в Инстаграм фрагментом из мюзикла "За двумя зайцами" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца). В кадре молодой Галкин с Примадонной и другими артистами поют новогоднюю песню.
"Всего-то 17 лет прошло 🎅🏻🕺🏻💃🏼🥳 #новыйгод2020", - подписал видео юморист.
Бесстыжая Каменских похвасталась постельным фото: этот леопард сводит с ума
У Ротару прервали молчание и выдали всю правду о Пугачевой: "С трудом ходит..."
Фигуристая дочь Крутого расставила ноги на камеру, лучший ракурс: «жги, детка»
Больная раком Заворотнюк сделала откровенное признание перед Новым годом: "Я мучилась ревностью"
Комментирующие прониклись настроением Галкина понастальгировать. Некоторые пользователи отметили, что на сегодня Максим выглядет презентабельнее, чем тогда, в 2003-м.
"А Галкин сейчас симпатичнее 😁"
"Это не много) С Наступающим семью Пугалкиных! 🎉"
"Макс с каждым годом только хорошеет)"
"Вы ,Максим, с Аллой Борисовной стали ещё моложе ..счастья Вам 💕"
"Мой любимый новогодний мюзикл❤️только вчера смотрела😍"
"За двумя зайцами-лучший новогодний фильм, замечательные актёры"
"Господи, наизусть знаю весь тест данного ШЕДЕВРА😍"
"Только закончила смотреть. На этом моменте аж прослезилась) любимый новогодний фильм!"
Ранее мы сообщали, Галкин показал в соцсети, как вместе с 6-летним сыном Гарри пишут письмо Деду Морозу. Вернее, писал мальчик, а заботливый отец ему в этом помогал. В конце видео, когда письмо было готово, они его запечатали в конверт и решили отправить "дедушке" по почте.
"Гарри пишет письмо Деду Морозу 😍 Суть просьбы не публикую, так как это всё-таки личная переписка 😀 #дедмороз", - подписал ролик Галкин.
Комментирующие заметили, что Гарри хорошо умеет писать, несмотря на то, что малышу еще только предстоит вместе с сестричкой-двойняшкой Лизой пойти в школу.
"У вас очаровательные дети❤️"
"Что то поздновато🤔 успеет до Деда Мороза дойти?😉😄" - "успееет, дед мороз то рядом 😂😂"
"Какой умненький 😍😍👍"
"Дети неизбалованые простые какие молодцы"
Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.
Как сообщала Politeka, Галкин показал свое 15-метровое достоинство