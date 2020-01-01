43-летний российский юморист Максим Галкин, супруг 70-летней певицы Аллы Пугачевой, решил оригинально поздравить поклонников с новым 2020-м годом

Как передает Politeka.net, артист поделился в своем микроблоге в Инстаграм фрагментом из мюзикла "За двумя зайцами" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца). В кадре молодой Галкин с Примадонной и другими артистами поют новогоднюю песню.

"Всего-то 17 лет прошло 🎅🏻🕺🏻💃🏼🥳 #новыйгод2020", - подписал видео юморист.

Комментирующие прониклись настроением Галкина понастальгировать. Некоторые пользователи отметили, что на сегодня Максим выглядет презентабельнее, чем тогда, в 2003-м.

"А Галкин сейчас симпатичнее 😁"

"Это не много) С Наступающим семью Пугалкиных! 🎉"

"Макс с каждым годом только хорошеет)"

"Вы ,Максим, с Аллой Борисовной стали ещё моложе ..счастья Вам 💕"

"Мой любимый новогодний мюзикл❤️только вчера смотрела😍"

"За двумя зайцами-лучший новогодний фильм, замечательные актёры"

"Господи, наизусть знаю весь тест данного ШЕДЕВРА😍"

"Только закончила смотреть. На этом моменте аж прослезилась) любимый новогодний фильм!"

Ранее мы сообщали, Галкин показал в соцсети, как вместе с 6-летним сыном Гарри пишут письмо Деду Морозу. Вернее, писал мальчик, а заботливый отец ему в этом помогал. В конце видео, когда письмо было готово, они его запечатали в конверт и решили отправить "дедушке" по почте.

"Гарри пишет письмо Деду Морозу 😍 Суть просьбы не публикую, так как это всё-таки личная переписка 😀 #дедмороз", - подписал ролик Галкин.

Комментирующие заметили, что Гарри хорошо умеет писать, несмотря на то, что малышу еще только предстоит вместе с сестричкой-двойняшкой Лизой пойти в школу.

"У вас очаровательные дети❤️"

"Что то поздновато🤔 успеет до Деда Мороза дойти?😉😄" - "успееет, дед мороз то рядом 😂😂"

"Какой умненький 😍😍👍"

"Дети неизбалованые простые какие молодцы"

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

Как сообщала Politeka, Галкин показал свое 15-метровое достоинство