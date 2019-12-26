Российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, сообщил об ужасном несчастье, которое "подкосило" их с Примадонной

Как передает Politeka.net, артист скорбит за умершей актрисой и режиссером Галиной Волчек. Галкин поделился фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстали они с Аллой Борисовной, Кристина Орбакайте и, конечно же, Волчек.

По словам юмориста, 86-летняя Галина Борисовна очень любила их с Аллой детей - 6-летних Гарри и Лизу, как в прочем и они старушку.

"Умерла Галина Борисовна Волчек, ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет слов... 🙏🏻", - подписал снимок Галкин.

Комментирующие поддерживают артиста как могут и сопереживают его горю

"Потрясающая была... Удивительная... 😢"

"😪. Как жаль"

"Примите соболезнования"

"Жаль, что уходят такие талантливые люди... 😢"

"Такая родная нашей Аллочки 😢😢"

Ранее мы сообщали, Галина Волчек 23 декабря в Москве попала в больницу с серьезными проблемами со здоровьем. Актрису ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, так как она не могла самостоятельно дышать. Причиной ухудшения здоровья стали осложенения после пневмонии.

Сегодня утром, 26 декабря, появилась информация, что у Волчек стали отказывать органы, несмотря на попытки медиков реанимировать ее. К вечеру этого же дня Волчек на стало. Официальной причиной смерти стали отеки головного мозга и легких.

Также мы рассказывали, Волчек с юности злоупотребляла пагубной привычкой: за полчаса она могла выкурить четыре сигареты. Как-то раз актриса рассказала, что к мундштукам ее приучила Примадонна.

"Пугачева меня на мундштуки подсадила. Просто мундштучки, которые что-то вредное забирают. Я ее люблю и ей верю, она дала мне немножко, а потом я начала сама покупать".

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