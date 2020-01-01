Старшая дочь Ольги Сумской актриса Антонина Паперная беременна вторым ребенком

На новом фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram, хорошо видно округлившийся живот.

Снимок она подписала очень лаконично: "Hello 2020".

Отметим, слухи о беременности Паперной появились в конце декабря, когда подписчики заметили изменения в фигуре.

Паперная живет в Москве. Она замужем за российским актером Владимиром Яглычем. В августе у пары родилась дочь Ева, но супруги до сих пор не показали малышку.

Ранее Сумская рассказывала, что уважает решение Антонины не показывать ребенка, поэтому и сама не публикует ее снимки.

«Это их личное с Владимиром право. Поддерживаю их убеждения и не посягаю, не разглашаю и не размещаю в сети фотографии, дабы не навлечь какие-то комментарии и ненужные энергии. Ребенок должен быть защищен от чужих глаз. Это мы раньше разъезжали с новорожденными Тоней и Аней у всех на виду», - говорила Сумская.

О том, что старшая дочь Тоня встречается с Яглычем Сумская в свое время узнала из газет. Видятся они редко, так как живут в разных странах.

Ранее сообщалось, что 53-летняя украинская актриса Ольга Сумская поделилась детскими фото, вспомнив как в былые времена отмечала Новый год.

На черно-белых кадрах Ольга с короткой стрижкой позировала в белом коротеньком платье с пышной юбкой и белым большим бантом на голове. На одном из кадров рядом с ней ее старшая сестра Наталья.

Актриса рассказала о детстве, проведенном в Запорожье, где она прожила с семьей 15 лет. По словам Сумской, на новогодних детсадовских утренниках ей часто выпадала роль - лисички. А ее отец даже иногда играл Деда Мороза.

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