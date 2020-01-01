24-летняя украинская певица, Алина Гросу, переехавшая в Россию, похвасталась новогодними кадрами, примостившись под елкой вместо подарков

Как передает Politeka.net, артистка выложила несколько снимков в своем микроблоге в Инстаграм. Алина предстала в красном свитере с белыми оленями и зимним орнаментом, темно-синих джинсах и белых сапожках. Певица сидит рядом с елкой на теплом меховом покрывале. Идеальные укладка и макияж дополнили милый рождественский образ красавицы.

Гросу предложила поклонникам выбрать наилучшее из пяти фото.

"Дорогие мои, с Новым Годом!!! Пусть каждый будет счастлив в 2020, пусть каждый реализуется, пусть каждый достигнет своих целей и осуществит самые сказочные мечты!!! Любви вам❤️ крепкого здоровья ❤️ и удовольствия от каждого мгновения этого года ❤️ Спасибо вам, что вы со мной:) давайте делать вместе мир лучше, добрее, красивее и волшебнее😘 С любовью, ваша Алина #выбирайгросу 1|2|3|4|5?))", - написала в соцсети девушка.

Фанаты певицы кинулись комментировать кадры, ставить лайки и выбирать. Правда, некоторые отметили, что на фото не хватает мужа Алины. Напомним, она вышла замуж в 2019 году за молодого бизнесмена Александра Комкова.

"Какая же красота ❄️😍 Невероятно красиво ✨🤗 Алиночка, ты такая красивая😻 Милая😚 Это тебе спасибо, за то что ты есть и за твою любовь❤️ С Новым годом тебя🎉🎄🎅🎁 Пусть твои желания всегда сбываются✨👍 Чтоб ты была счастлива и любима🙏 1 и 5🔥💋"

"А где муж???"

"Ой все супер!!!)))Как всегда прекрасна красотка Алиночка!!!)))🔥"

"Українська красуня🔥 В Україні тільки такі народжуються😚"

Ранее мы сообщали, Гросу ошеломила сеть новогодними фото, на которых она предстала в черном платье с пышной юбкой. На первом фото Алина стоит возле елки, а на втором позирует в кресле.

Поклонники успели оставить несколько комментариев под снимками: