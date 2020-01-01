Украинская группа "ВИА Гра" поздравила своих поклонников с Новым годом

Участницы группы Эрика Герцер, Ульяна Синецкая и Ольга Меганская записали соотвествующее видеообращение в Инстаграм, передает Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах трое красоток предстали в роскошных образах - на них были надеты короткие облегающие топы и мини-юбки. Наряды подчеркивали все достоинства красоток - пышные груди и тонкие талии. От их красоты нельзя устоять.

На видео девушки поздравили поклонников, в конце послав воздушные поцелуи.

"С Новым годом! 💕 Спасибо, что были с нами в этом году, поддерживали. В 2020 будем радовать вас чаще 🎁", - говорится в посте.

Пост за 16 часов собрал почти 13 тысяч лайков и много комментариев. В основном, пользователи сети также поздравили артисток.

"Ульяна самая самая❤️", "Спасибо!С новым годом!", "🔥с Новым годом!!!..💥💥💥", "С Новым годом 🍾", "С Новым годом ! Мир Вашему дому - Чистого небо небо над головой - Здоровья Вам - Новых высот в шоубиз 👍🎄🍷😘🙌", "С Новым Годом!!!🎄🎄🎄💖", "Мы тоже очень вас любим💗💗💗💗 с новым годом😊😊😊", "столько лет уже,как у Эрики все еще такой акцент сохранился", "Какие красивые💖❤️", "Эричка, любимая девочка!", "Такие красивые 👍😍🤗😘", "Молодцы красотки", "Эрику я помню с самого начала пересматриваю как она спела "опять метель" 😍🔥 это просто не реально жури были просто в шоке от этого 🔞 ты самая красивая самая се**уальная девушка 🤣💛💛", "Вы лучшие😚😚😚", - написали комментаторы.

Напомним, на официальной странице группы "ВИА Гра" в Инстаграм появилось откровенное фото одной из солисток.

Так, певица Ольга Меганская появилась в красивом кружевном топе, который подчеркнул ее пышную грудь.

Также на девушке были штаны цвета какао.

Звезда смотрела в камеру и мило улыбалась. Волосы певицы струились легкой волной. Девушка нагнула голову вбок, делая образ изящнее, от этого становится горячо.

Ранее мы писали, что Эрика Герцег показалась в полупрозрачном наряде.

Так, на фото артистка буквально "рвет на себе одежду" - кадр со съемок клипа на песню "Просто мне по сердцу".

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