Старшая дочь знаменитой Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показалась в уличном "наряде" и шумной праздничной обстановке

На новых опубликованных кадрах певица выглядит стильно молодежно и, как говорится, душой компании. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Кристина Орбакайте выбрала для празничных сборов в кругу родных и друзей простую на вид белую футболку, плотную солнцезащиту и, похоже, штаны. Наряд достаточно скромен, а вот поведение артистки - скромным не назовешь.

Так на новом опубликованном видео, певица "взрывает" бутылку из-под шампанского, а после, живенько - точно пилоты Формулы-1 при победе - растряхивает содержимое игристого на всех вокруг и при этом, она немного испачкалась сама.

Поклонники отмечают, что Кристина прекрасно выглядит, даже несколько похорошела и помолодела, и все больше становится похожа на свою звездную мать.

Напомним, ранее, на новых опубликованных фото Кристина вышла в свет со своей знаменитой матерью. Кристина Орбакайте выбрала для столичной премьеры фильма о своей звездной матери широкие темные брюки, блестящую сероватую кофту под горло и куртку с сумкой:

«Тот самый концерт Женщины, которая поёт!».

Поклонники отметили прекрасные фото, на которых мать и дочь красуются рядом:

«Очень похожи 😍»

«Я Вами восхищаюсь, даже подражаю»

«Классные👍Кристина ,стильная ,идёт этот образ!»

«Шикарная 😍»

«Красивые женщины!»

Столичная премьера «Того самого концерта» состоялась 6 декабря в Москве, РФ. На премьере было немало российских знаменитостей, в частности, Леонид Якубович и Ангелина Вовк, режиссер Егор Бероев, актриса Екатерина Волкова и другие. Ранее Алла Пугачева отмечала, что она решилась на юбилейный концерт ради своих маленьких детей. Билеты, как на концерт, так и на премьеру фильма были жутко дорогими.

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