Украинская хип-хоп исполнительница Аlyona Аlyona поделилась с поклонниками праздничным юморным фото

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Так Алена Савраненко предстала на новом кадре полуголой и на фоне вездесущего в новогодние праздники салата "Оливье". Артистка пошутила на тему того, что в праздники, как правило, все отъедаются:

"Божечки, ну сколько же можно ... Лайк, ежели выжил после Нового Года ♥", - подписала артистка фото.

На снимке пышногрудая исполнительница закатывает глаза, мол, как же не просто всем приходится в праздники уследить за фигурой. Фото получилось забавным и откровенным одновременно - артистка засветила свою грудь и татуировку.

Поклонники в некоторой степени смелость и юмор рэперши оценили.

Ранее Алена поделилась с поклонниками роликом, который состоит из ее архивных снимков. На кадрах Алена запечатлена в разные периоды своей жизни: от детского сада до настоящего времени.

"Трохи апгрейднулась за останні 10 років", - написала она под своим постом.

На первом фото будущая артистка в красном платье позирует с обезьянкой.

Затем повзрослевшая Алена предстает на фоне природы.

Далее снимок меняется на кадр со времен работы девушки воспитательницей в детском саду.

Завершатся ролик кадрами, сделанными уже в период популярности исполнительницы.

В комментариях под данным роликом украинцы восхитились метаморфозой рэперши.



"Лучшая", " мамка репа", "красотка так и осталась", "Все больше и больше)", "Через 10 лет апгрейд снова будет пушка", "Что за сумоист в конце?)", " вот это поворот", - писали под постом исполнительницы.

Ранее 28-летняя Алена Савраненко в своем микроблоге в Инстаграм поделилась свежим фото, на котором она предстала в пикантной позе в купальнике черно-красного цвета.

Так, пышечка разлеглась на полу и приподняла вверх ногу. При этом в кадре засветился роскошный бюст артистки. Алена с улыбкой уверенно и даже дерзко смотрит прямо в объектив.

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