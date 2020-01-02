В России полным ходом обсуждают "Голубой огонек" на Первом канале, который прошел в новогоднюю ночь

В частности, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян высказал свое мнение.

По его словам, руководитель Первого канала Константин Эрнст прислушался к зрителям и его работа достойна похвалы. Манукян сообщил, что даже Филипп Киркоров смотрелся на передаче очень современно, пишет Дни.ру.

К слову, выступления артистов проходили на улицах Москвы, что здорово освежило формат. Также были убраны неуместные шутки и хохмы.

Однако, по мнению политика, выступление Аллы Пугачевой было неуместным. Примадонна появилась на экранах прямо перед наступлением 2020 года - был показан кусок с концерта певицы "Тот самый концерт" .

Манукян сообщил, что смотрелось это неорганично и фрагмент был лишним.

"Чувствовалось, что эта вклейка не является частью единой режиссерской задумки", – рассказал эксперт.

Стоит отметить, что в прошлом году петиция о том, чтобы убрать примадонну из "Голубых огоньков" быстро набрала нужное количество голосов.

В своем интервью Ютуб-каналу "А поговорить?" муж певицы, Максим Галкин, заявил, что петиция была "заказана" и он знает людей, которые сделали все, чтобы накрутить голоса.

Напомним, Алла Пугачева в образе Снегурочки очаровала своих фанатов, а также поздравила их с Новым годом.

Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она в белоснежной шапке и шубке, а также перчатках весело улыбается.

Обратим внимание, что на этом снимке Алла Пугачева выглядит нежной и воздушной.

«С Новым годом, дорогие подписчики! 🎈🎉🎊🎄🍾🎆🎁», - говорится в подписи.

Ранее мы писали, что Максим Галкин решил оригинально поздравить поклонников с новым 2020-м годом.

Артист поделился в своем микроблоге в Инстаграм фрагментом из мюзикла "За двумя зайцами".

В кадре молодой Галкин с Примадонной и другими артистами поют новогоднюю песню.

"Всего-то 17 лет прошло 🎅🏻🕺🏻💃🏼🥳 #новыйгод2020", - подписал видео юморист.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.